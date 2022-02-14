Температурні гойдалки. Після потепління в Україну повернуться дощі зі снігом

14 лютого

На півночі країни стовпчики термометрів вдень показують +3...+5, а вночі -3...-5. Опадів не передбачається.

У столиці пануватиме тепла погода, без опадів. Вдень - 4 ... + 6, а вночі буде холодніше -2 ... -4.

У західних регіонах також буде сухо та тепло. Найтепліше буде: в Івано-Франківській, Волинській та Львівській областях. Середня температура показує +6 ... + 8, а вночі - 3 ... -5.

На півдні України очікується +5 ... + 7, а вночі -2 ... -4. У центральних та східних областях пануватиме весняна погода. Опадів не буде. Вдень +5...+7, а вночі -3...-5.

15 лютого

У центральній Україні триматиметься суха та сонячна погода. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть +5…+7, а вночі мінусова температура -3…-5.

На заході країни, в Ужгороді, будуть опади, а в решті – сухо і тепло (вдень +7…+9, а вночі -3…-5). На півночі та сході вдень очікується безхмарна погода. У Харкові вночі очікуються морози -10...-12.

На півдні України температура тримається в районі +5…+7, а вночі -1…-3. У Києві вдень термометр показує +6 ... +8, а вночі 1... -3.

16 лютого

У західному регіоні розпочнуться дощі. Температура вдень +6...+8, а вночі 0...-2.

На півночі та сході погода залишається без змін, вдень +4…+6, а вночі -5…-7. У центрі стовпчики термометрів показують +6... +8, а вночі -2... -4.

У південних областях - тепло і без опадів. Вдень +7...+9, а вночі -1...1. У столиці стовпчики термометрів показують +6 ... + 8, а вночі +1 ... -3

17 лютого

Майже на всій території України, крім півдня, очікується дощ. У західних областях удень -8...-10, а вночі - 0...2.

На півночі, сході та центрі вночі будуть морози до 19 градусів, а вдень -7...-9. У південному регіоні очікується сонячна погода, вдень стовпчики термометра покажуть -1...-3, а вночі -10...-12 градусів.

У Києві цілий день буде дощ, температура повітря вдень 3-5, а вночі - 0-2 градуси.

18 лютого

У п'ятницю буде погіршення погодних умов, в деяких областях випаде сніг.

На заході буде +4 ... + 6, а вночі +1... +3. У Житомирській області та на півночі очікуються опади у вигляді мокрого снігу. На сході та в центрі посиляться дощі, температура обіцяє бути вдень +4…+6, а вночі +2…+4.

У південних регіонах найтепліше, стовпчики термометрів показуватимуть удень +8…+10, а вночі +2…+4. У Києві буде сніг з дощем, а температура вдень +3...+5, а вночі 0...+2.