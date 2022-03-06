В Україну з початку війни повернулося понад 140 тисяч громадян

В Україну за 10 днів війни повернулося понад 143 тисячі громадян. Водночас країни покинули понад 900 тисяч осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державну прикордонну службу.
"Тільки західну ділянку державного кордону України перетнуло понад 1 млн 50 тисяч осіб від початку російської агресії. Із них на виїзд з країни попрямувало понад 900 тисяч осіб - майже 764 тисячі громадян України та близько 137 тисяч іноземців", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що 80% осіб, які повернулися - це чоловіки.
Крім того, з початку війни прикордонники пропустили близько 2450 автомобілів з гуманітарною допомогою, яку надіслано з-за кордону.
Нагадаємо, що, за даними ООН, з початку війни Росії проти України за кордон виїхало понад 1,5 млн осіб. Зокрема, вони отримали статус біженця.
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