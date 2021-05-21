До України до Дня незалежності привезуть оригінал Конституції Пилипа Орлика

Про це в Facebook повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Я обіцяв сюрприз і тепер це вже не секрет: вперше за 311 років оригінал Конституції Пилипа Орлика потрапить до Української держави", - зазначив Кулеба.

За його словами, це стане ще одним кроком відновлення історичної спадкоємності з часів Русі, козацької держави та Української Народної Республіки. Він додав, що за дорученням президента Володимира Зеленського попросив Швецію надати оригінал латиномовної версії Конституції Пилипа Орлика для тимчасового експонування в Україні в рамках святкування 30-ї річниці незалежності.

Кулеба додав, що шведська сторона пропонувала копію, але Київ наполіг на оригіналі, який ніколи не був в Україні. Крім того, експонуватиметься гетьманська булава, яка за легендою після Івана Мазепи була у Пилипа Орлика.