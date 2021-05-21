До України до Дня незалежності привезуть оригінал Конституції Пилипа Орлика

До Дня незалежності України до країни привезуть оригінал Конституції гетьмана Пилипа Орлика. Шведська сторона погодилася передати на тимчасову виставку оригінал документа латинською мовою.
Про це в Facebook повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
"Я обіцяв сюрприз і тепер це вже не секрет: вперше за 311 років оригінал Конституції Пилипа Орлика потрапить до Української держави", - зазначив Кулеба.
За його словами, це стане ще одним кроком відновлення історичної спадкоємності з часів Русі, козацької держави та Української Народної Республіки. Він додав, що за дорученням президента Володимира Зеленського попросив Швецію надати оригінал латиномовної версії Конституції Пилипа Орлика для тимчасового експонування в Україні в рамках святкування 30-ї річниці незалежності.
Кулеба додав, що шведська сторона пропонувала копію, але Київ наполіг на оригіналі, який ніколи не був в Україні. Крім того, експонуватиметься гетьманська булава, яка за легендою після Івана Мазепи була у Пилипа Орлика.
Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що День незалежності України святкуватиметься три дні, і в рамках свята пройде великий військовий парад на суші і на воді.
Також він заявляв, що більшість українців мають прищепити від COVID до Дня незалежності.