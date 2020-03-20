В Україну з Китаю доставлять швидкі тести, маски і апарати вентиляції легенів

Український військовий вантажний літак ІЛ-76 готується до вильоту з аеропорту "Бориспіль" в Китай, звідки буде доставлений медичний вантаж для боротьби з коронавирусом. Про це Facebook повідомив народний депутат Андрій Мотовиловець, який буде супроводжувати вантаж.

За його словами, в Україну, зокрема, будуть доставлені швидкі тести на коронавірус, медичні маски і апарати вентиляції легенів.

"О 11.00 в суботу борт прийме медичний вантаж лабораторні та експрес тести на коронавірус, медичні маски, апарати вентиляції легенів і багато іншого. Я маю честь супроводжувати цей політ, щоб оформити документи і вантаж", - написав нардеп.

Як зазначив Мотовиловець, на наступному тижні планується ще один політ в Китай за медичним вантажем.

Зазначимо, станом на 20 березня в Україні офіційно підтверджені 26 випадків коронавірусу. При цьому три людини померли від COVID-19.

Також РБК-Україна писало, що в Київській, Житомирській та Чернівецькій областях почали задіювати Національну гвардію для боротьби з поширенням коронавірусу. Превентивні заходи здійснюються на в'їздах у Київ, Вінницю, Дніпро, Черкаси, в населених пунктах Ямпільського району.