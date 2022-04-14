Україну обрали в три органи під егідою економічної і соціальної Ради ООН

Вибори до складу органів системи ООН під егідою ЕКОСОР пройшли 13 квітня. Україну вперше представили до складу постійного форуму з питань корінних народів на період 2023-2025 років.

Членом Постійного форуму з питань корінних народів України буде представник кримських татар Сулейман Мамутов. Він здобув перемогу переважною більшістю голосів, обійшовши представника Росії.

В рамках форуму Україна докладатиме максимальних зусиль, щоб зберегти права і свободи корінних народів, у тому числі на тимчасово окупованих територіях.

"У складі форуму українська сторона продовжить процес реалізації колективних прав корінних народів і розроблятиме рекомендації з метою повного застосування положень Декларації ООН про права корінних народів", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, Україну також обрали до складу Комісії зі становища жінок та комісії із соціального розвитку на період 2023-2027 років. Вони є важливими майданчиками, зокрема, для протидії злочинам РФ. Україна працюватиме над забезпеченням прав жінок та сприянням соцзахисту у воєнний та мирний час.