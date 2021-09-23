В Україну йде потепління

На вихідні в Україну прийде потепління. Подекуди повітря прогріється до +23 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
В суботу повітря в Україні почне прогріватися, в країну прийде потепління.
Найвищі показники термометрів будуть в південних областях - там очікується +18-20 градусів вдень та +8-10 вночі.
В західних областях прогнозують +17-19 вдень та +7-9 вночі.
В центрі країни буде +13-15 градусів вдень і +7-9 вночі.
На сході країни прогнозують +14-16 градусів протягом дня і +7-9 вночі.
В Києві та північних областях вдень температура триматиметься на рівні +12-14 градусів.
Крім того, північні, центральні та східні області, а також Херсонську область та Крим накриють дощі.
У неділю майже по всій Україні показники термометрів вдень триматимуться на рівні +16-18 градусів.
Тепліше буде в південних областях, де повітря прогріється до +23.
Найхолодніше - на півночі. Там прогнозують +12-14 градусів.
Дощі зачеплять лише східні області.