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В Україну йде атмосферний фронт зі снігопадами та посиленим вітром

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Київ, Вівторок 25 січня 2022 15:43
В Україну йде атмосферний фронт зі снігопадами та посиленим вітром Фото: в Україну йде атмосферний фронт (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Завтра через територію України проходитиме атмосферний фронт. Він принесе невеликий сніг та посилення вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

В більшості областей завтра невеликий сніг, лише вночі на південному сході країни без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер південно-західний з переходом у західній та північній частині на північно-західний, 7-12 м/с.Температура вночі -6-11, у західних областях -2-7 морозу, вдень від -4 морозу до +1 тепла;

В Карпатах та східних областях вночі -10-15 морозу, вдень -3-8 морозу.

Нагадаємо, в Україну прийде тимчасове потепління. Зменшення температури повітря очікується з четвера, а у п'ятницю на півдні країни буде до +4.

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