В Україну йде антициклон: як і коли зміниться погода

"Субота ще буде вологою, вітряною та прохолодною, а от вже в неділю на територію України з заходу почне поширюватись поле високого атмосферного тиску - антициклон UTINE, відповідно характер погоди буде змінюватись, побільшає сонечка, до того ж потроху теплішатиме", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, в суботу, 8 травня, вночі та вранці у більшості областей, вдень на Лівобережжі очікуються короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів. Вітер південний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с .

Температура в суботу вночі триматиметься на рівні 6-11°, у західних областях 3-8° тепла, вдень 10-15°, у південних та східних областях 17-22°.

В Карпатах вночі дощ з мокрим снігом, температура близько 0°; вдень без опадів, температура 4-7° тепла.

9-10 травня на більшій частині території України вже переважатиме малохмарна та без опадів погода, опади затримаються лише на сході та південному-сході країни.

9 травня дощитиме у східній, вночі і у південно-східній частині країни, 10 травня вдень у східних областях короткочасні дощі, місцями грози, в окремих районах град. Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с, у східній та південно-східній частині подекуди пориви вітру 15-20 м/с .

"Температура вночі 1-6° тепла, у західних, північних, центральних, 10 травня і в східних та південних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-4° ; вдень 9 травня 11-16° тепла, на Закарпатті до 20°, 10 травня 18-23°, на Закарпатті до 26°, у східних областях 12-17° тепла", - повідомили в Укргідрометцентрі.