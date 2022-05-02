Україну готують як плацдарм. У Міноборони прокоментували можливий напад РФ на Молдову

Росія у разі захоплення України зробить плацдарм для нападу на інші країни. Зокрема, таким чином РФ може вторгнутися у Молдову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра оборони Ганну Маляр в ефірі телемарафону.

"З приводу Молдови. По всій стратегії їхньої війни зрозуміло, що Україна не кінцевий пункт і не кінцева мета, що вони будуть рухатися далі і Україну готують саме як плацдарм, щоб звідси рухатися далі. Західний світ вже теж це зрозумів, і ви бачите, що міжнародна політика і міжнародне ставлення до ситуації в україні дуже серйозно змінилося", - зазначила Маляр.

Раніше ми повідомляли, що Росія розробила план військового вторгнення в Молдову. Це може вплинути на ситуацію в Україні.

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