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В Україну їдуть глави МЗС Бельгії, Нідерландів та Люксембургу. Планують відвідати Донбас

Автор: Дмитро Левицький

Завтра та післязавтра, 6-7 травня, в Україні з робочим візитом перебуватимуть міністри закордонних справ Бельгії, Нідерландів та Люксембургу - Софі Вільмес, Стеф Блок та Жан Ассельборн. Вони планують відвідати Донбас.

Про це повідомило МЗС України.

"Візит має на меті продемонструвати солідарність Бельгії, Нідерландів та Люксембургу з Україною на тлі дестабілізуючих дій Росії", - пояснили в міністерстві.

Планується, що завтра дипломати відвідають лінію розмежування на Донбасі, щоб ознайомитися з безпековою ситуацією в зоні конфлікту, а також практичними кроками, які здійснює Україна для полегшення життя місцевого населення. Зокрема, міністри планують відвідати контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ).

Зустріч з главою українського МЗС Дмитром Кулебою планується 7 травня. В ході зустрічі планують обговорити консолідацію міжнародної підтримки для стримування Росії від подальшої агресії проти України.

"Міністри приділять окрему увагу розвитку торгівлі та інвестицій між Україною та країнами Бенілюксу", - додали в МЗС, зазначивши, що після зустрічі відбудеться спільна прес-конференція.

Нагадаємо, сьогодні в Україні з робочим візитом прибуде держсекретар США Ентоні Блінкен. Це його перший візит в Україну з моменту призначення на посаду глави американського Держдепу.

Як писало РБК-Україна, супроводжувати держсекретаря США буде його нова заступниця Вікторія Нуланд.

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