В Україну їдуть глави МЗС Бельгії, Нідерландів та Люксембургу. Планують відвідати Донбас

"Візит має на меті продемонструвати солідарність Бельгії, Нідерландів та Люксембургу з Україною на тлі дестабілізуючих дій Росії", - пояснили в міністерстві.

Планується, що завтра дипломати відвідають лінію розмежування на Донбасі, щоб ознайомитися з безпековою ситуацією в зоні конфлікту, а також практичними кроками, які здійснює Україна для полегшення життя місцевого населення. Зокрема, міністри планують відвідати контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ).

Зустріч з главою українського МЗС Дмитром Кулебою планується 7 травня. В ході зустрічі планують обговорити консолідацію міжнародної підтримки для стримування Росії від подальшої агресії проти України.

"Міністри приділять окрему увагу розвитку торгівлі та інвестицій між Україною та країнами Бенілюксу", - додали в МЗС, зазначивши, що після зустрічі відбудеться спільна прес-конференція.