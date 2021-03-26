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Украину в ближайшие недели ожидает пик эпидемии COVID, - Радуцкий

Новина українською → Украина, Пятница 26 марта 2021 16:47
Украину в ближайшие недели ожидает пик эпидемии COVID, - Радуцкий Фото: украинцев ожидает пик эпидемии коронавируса (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что Украину в ближайшие недели ожидает пик эпидемии COVID-19. Таковы прогнозы Национальной академии наук и Министерства здравоохранения.

Об этом Радуцкий написал в своем Facebook.

"Киевская школа экономики прогнозирует, что на следующей неделе больше половины регионов страны попадут в "красную" зону. Ученые Национальной академии наук прогнозируют пик третьей волны на первые недели апреля, Минздрав - на середину следующего месяца. Поэтому в ближайшие недели нас ожидает пик эпидемии", - отметил парламентарий.

Напомним, показатель госпитализации больных с коронавирусом в норме только в четырех областях. Это Донецкая, Кировоградская, Луганская и Херсонская.

Так, вчера показатель госпитализации был в норме в шести областях.

Кроме того, "красная зона" карантина расширилась на еще две области - Черкасскую и Николаевскую.

Как писало РБК-Украина, сегодня Министерство здравоохранения Украины подтвердило 18 132 новых COVID-случая в стране. Это наибольший показатель с начала эпидемии в стране.

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