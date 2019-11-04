ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Українці здобули вісім нагород чемпіонату Європи зі спортивної акробатики

Новини » Спорт     04.11.2019 - 16:02
Українці здобули вісім нагород чемпіонату Європи зі спортивної акробатики
Фото: (sport.gov.ua)

Найбільше в активі нашої команди срібних медалей

Спортсмени національної збірної України у різних видах програми вибороли вісім нагород за підсумками чемпіонату Європи зі спортивної акробатики серед дорослих та юніорів, який проходив з 26 жовтня по 4 листопада 2019 року у м. Холон (Ізраїль). Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

Дует у складі Вікторії Козловської та Валерії Кобець посіли друге місце у динамічній вправі серед жінок.

Також срібну нагороду у динамічній вправі та бронзову в багатоборстві здобули жіноча пара Марія Табачінская та Юлія Піліп’як.

Ще одне срібло в динамічних вправах здобуло тріо у складі: Олександри Мальчук, Дар’ї Пом'яновської, Вікторії Куницької. На рахунку цієї жіночої трійки срібло в балансових вправах та бронза в багатоборстві.

У змаганнях серед чоловіків срібну нагороду в динамічній вправі завоювали Богдан Пограничний та Даниїл Стецюк. Станіслав Кокурудз, Юрій Савка, Юрій Пуш та Тарас Яруш стали бронзовими призерами змагань серед чоловічих акробатичних груп в динамічній вправі.

Нагадаємо, українські синхроністки завоювали сім нагород чемпіонату Європи серед юніорів.

Українка Магучіх завоювала срібло на чемпіонаті світу з легкої атлетики Українські спортсмени вибороли 200 ліцензій на Європейські ігри-2019
Новини України наградачемпионат Европыспортсменылегкая атлетика
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся