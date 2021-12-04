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Українці завоювали "срібло" в синхронних стрибках у воду на юніорському чемпіонаті світу

Автор: Дмитрий Кузнецов

Українці Данило Коновалов і Богдан Чижовський посіли друге місце на чемпіонаті світу в синхронних стрибках з трампліна. Змагання проходять у Києві "ентрі спорту"Ліко".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Федерацію України зі стрибків у воду.

"Данило Коновалов і Богдан Чижовський в синхронних стрибках з трампліна отримують срібні нагороди на чемпіонаті світу зі стрибків у воду серед юніорів", - йдеться в повідомленні Федерації.

Нагадаємо, напередодні 18-річний Данило Коновалов посів перше місце зі стрибків у воду з 3-метрового трампліна в змаганнях вікової групи А на чемпіонаті світу юніорів.

Зазначимо, сьогодні 16-річна Ксенія Байло з Миколаєва стала чемпіонкою світу серед юніорів зі стрибків у воду у віковій групі В.

Як повідомляло РБК-Україна, XXIII юніорський чемпіонат світу зі стрибків у воду проходить в Києві в столичному Центрі спорту "Ліко" з 2 по 9 грудня.

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