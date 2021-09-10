Українці заборгували за комуналку майже 65 млрд гривень
Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг за липень 2021 року скоротилася на 1,9 млрд гривень. Станом на кінець липня 2021 року борги склали 64,4 млрд гривень.
За даними статистичного відомства, станом на 31 Липня борги українців склали:
- За постачання та розподіл природного газу - 23,7 млрд гривень,
- За постачання теплової енергії та гарячої води - 20,3 млрд гривень,
- За централізоване водопостачання та водовідведення - 6,5 млрд гривень,
- За управління багатоквартирним будинком - 5,5 млрд гривень,
- За поводження з побутовими відходами - 1,2 млрд гривень,
- За постачання та розподіл електричної енергії - 7,1 млрд гривень.