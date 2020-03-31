Українці задекларували 20,4 млрд грн доходів, отриманих минулоріч, - ДПС

Станом на 23 березня українці вже встигли подати понад 134 тисячі декларацій про майновий стан і доходи на загальну суму 20,4 млрд грн, що на 42% більше ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДПС.

"Сума податку на доходи фізичних осіб до сплати цьогоріч складає 443 млн грн, приріст в порівнянні з минулим роком - 69 млн грн (станом на 23.03.2019 - 374,0 млн грн), або 18%. Сума військового збору складає майже 73 млн грн, що на 15 млн грн, або на 26% більше ніж за аналогічний період минулого року", - сказано у повідомленні.

У Державній податковій службі також зазначили, що за рівнем задекларованих доходів найбільше декларували кияни (6,1 млрд грн), а також жителі Дніпропетровської (2,2 млрд грн), Харківської, Львівської та Одеської областей (понад 1 млрд грн).

При цьому, як підкреслили у податковій, найвищі темпи приросту задекларованих доходів, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, спостерігаються на Донеччині (195%) та Вінниччині (174%).

"Щодо рівня визначення податкових зобов’язань, то першість належить столиці - до сплати задекларовано 138,3 млн грн податкових зобов’язань, Одеська область отримає майже 33 млн грн, Запорізька - 30 млн гривень", - додали в ДПС.

Окрім того, у ДПС звернули увагу, що про те, як правильно заповнювати декларації про майновий стан і доходи громадян, можна дізнатися у спеціальному відео уроці.

Зазначається також, що податкова служба продовжує серію відеоуроків, у яких роз’яснює, як правильно користуватися електронними сервісами. Зокрема, третій відеоурок присвячений тому, як подати запит на отримання довідки про доходи. Цей документ потрібен, у тому числі, і для заповнення декларацій держслужбовців.

Нагадаємо, 17 березня Верховна рада прийняла законопроект, спрямований на підтримку бізнесу у період проведення заходів із запобігання поширення коронавірусу в Україні.

Відповідно до внесених змін до Податкового кодексу, громадяни та фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, мають право подати декларацію за звітний (податковий) 2019 рік до 1 липня 2020 року. Своєю чергою, податкові зобов’язання, визначені такими фізичними особами у деклараціях, мають бути сплачені до 1 жовтня 2020 року.