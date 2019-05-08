Українці збільшили купівлю валюти

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Другий місяць поспіль громадяни більше купують валюти, ніж продають

Населення України в квітні 2019 року продало комерційним банкам готівкової валюти на 1 089,6 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 1 205,0 млн доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України.

Таким чином у квітні чиста купівля валюти населенням становила 115,4 млн доларів (у березні - 77,3 млн доларів), в той час як в лютому і січні спостерігався чистий продаж (на 63,4 млн доларів і 175,5 млн доларів відповідно).

Однак з початку року громадяни продали валюти на 46,2 доларів більше, ніж купили.

За даними НБУ, готівковий курс долара знизився за квітень на 0,1% у продажу і на 0,1% в покупці, євро - на 0,7 % у продажу і на 0,8% в покупці.

Середньозважений курс гривні за операціями з готівковою іноземною валютою

bank.gov.ua

Нагадаємо, за даними НБУ, рекордний приплив іноземних портфельних інвестицій в гривневі ОВДП у квітні призвів до ревальвації: гривня зміцнилася на 2,3% м/м до долара і 3,1% м/м до євро.

Відзначимо, за даними опитування НБУ, керівники українських підприємств очікують, що обмінний курс гривні до долара через 12 місяців буде на рівні 29,32 грн/долар.