Українці субсидували мільярди на експорт електроенергії ДТЕКу Ахметова

Рінат Ахметов (колаж РБК-Україна)

Ахметов здійснював субсидований усіма споживачами експорт електричної енергії

Українці субсидували мільярди на експорт електроенергії енергохолдингу ДТЕК Ріната Ахметова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на блог голови Асоціації споживачів енергетики та комунальних послуг Андрія Геруса.

Зокрема за словами Геруса, у 2018 році ДТЕК Ахметова здійснював субсидований усіма споживачами експорт електричної енергії. Сума таких субсидій, що була закладена у тарифи на електроенергію, склала понад 1,3 млрд грн.

"Відповідна величина була закладена у ціну електроенергії у 2018 році і призвела до зростання відповідних кінцевих тарифів. Левова частка такого субсидування припадала на лютий-серпень. І лише у 4 кварталі обсяги такого субсидування знизилися разом із зниженням тарифу теплової генерації", - написав він.

Герус зазначив, що ДТЕК лобіював нове підвищення ціни електроенергії із 1 жовтня, але такого підвищення не відбулося.

Він також зауважив, що ДТЕК Ахметова більшу частину минулого року продавав свою електроенергію на експорт у збиток.

"Фактично у компанії за рахунок вертикальної інтеграції загальна маржа була приваблива для експортного бізнесу. При цьому на українському монополізованому ринку ДТЕК заробляв набагато більшу маржу, аніж на експортних поставках в Угорщину, продаючи угорським споживачам цю ж електроенергію дешевше", - написав він.

За його словами, у січні-серпні 2018 року тариф українських вугільних електростанцій, 80% яких належить ДТЕКу Ахметова, був набагато вищий, аніж вартість електроенергії на біржах наших європейських сусідів.

"Це означає, що українській економіці було вигідніше не субсидувати бізнес Ахметова, а купувати імпортну електроенергію – така конкуренція понизила б загальний тариф на електроенергію в Україні на 10%-20%. Тільки з вересня 2018 року ситуація виправилася і тариф ТЕС був або на рівні ціни європейської біржі, або трохи нижче", - зазначив Герус.

Нагадаємо, раніше Герус писав, що Ахметов за рахунок зростання тарифів додатково заробить 6,5 млрд гривень.