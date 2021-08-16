Українці з середи зможуть отримати нагороду за вакцинацію: Ляшко розкрив подробиці
Фото: Віктор Ляшко, глава МОЗ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко анонсував акцію для українців, які планують вакцинуватися від коронавірусу цього тижня. Починаючи з середи, 18 серпня, українці зможуть отримати нагороду за щеплення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МОЗ.
За вакцинацію від коронавірусу українці, за словами міністра, отримають безкоштовні квитки на святковий концерт на НСК "Олімпійському".
"Всі, хто вакцинується у центрах масової вакцинації і пунктах щеплення, із середи отримають квитки на святковий концерт до Дня Незалежності, який відбудеться 24 серпня на НСК", - сказав він.
Нагадаємо, напередодні Ляшко закликав не припиняти вакцинацію на свята, а щеплювати людей просто неба.