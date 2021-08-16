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Украинцы со среды смогут получить награду за вакцинацию: Ляшко раскрыл подробности

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Украина, Понедельник 16 августа 2021 20:38
Украинцы со среды смогут получить награду за вакцинацию: Ляшко раскрыл подробности Фото: Виктор Ляшко, глава Минздрава (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко анонсировал акцию для украинцев, которые планируют вакцинироваться от коронавируса на этой неделе. Начиная со среды, 18 августа, украинцы смогут получить награду за прививку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минздрава.

За вакцинацию от коронавируса украинцы, по словам министра, получат бесплатные билеты на праздничный концерт на НСК "Олимпийском".

"Все, кто вакцинируется в центрах массовой вакцинации и пунктах прививки, со среды получат билеты на праздничный концерт ко Дню Независимости, который состоится 24 августа на НСК", - сказал он.

Напомним, накануне Ляшко призвал не прекращать вакцинацию на праздники, а прививать людей на свежем воздухе.

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Министерство здравоохранения Украины Виктор Ляшко Коронавирус Вакцинация
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