Українці скоротили покупку і продаж готівкової валюти майже в два рази

Населення України в квітні 2020 року продало комерційним банкам готівкової валюти 787,3 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 736,4 млн доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України.

Таким чином, у квітні знову спостерігалася чистий продаж валюти населенням, який склалв 50,9 млн доларів.

bank.gov.ua

Однак обсяг операцій на готівковому ринку в квітні склав 1523,7 млн доларів, що в 1,7 рази менше, ніж у березні (2580,3 млн доларів).

Варто також відзначити, що дані НБУ враховують тільки готівкові операції банків з населенням. З 2019 року з'явилася можливість безготівкової купівлі та продажу валюти. Згідно інформацією НБУ, оприлюдненою в "Інфляційному звіті" за квітень, у березні 2020 року українці купили безготівкової валюти майже на 300 млн доларів, оскільки з початком гострої фази кризи після 8 березня банки практично припинили продаж готівкової валюти. У квітні проблема з готівковою валютою була вирішена, а обсяг безготівкових операцій був незначним.

Нагадаємо, за даними НБУ, українці продали за 2019 рік валюти на 14943,4 млн доларів і купили на 14766,6 млн доларів. Чистий продаж склав 176,8 млн доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України протягом тижня 27-30 квітня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 115,5 млн доларів і не проводив інтервенції з продажу валюти. Таким чином, чиста купівля зросла в чотири рази порівняно з 28,6 млн доларів тижнем раніше. Всього за квітень НБУ поповнив резерви на 678,8 млн доларів.