Українці збирають підписи з проханням до НАТО закрити небо над Україною

Також Альянс просять надати допомогу Києву та підтримати український народ, як це було раніше зроблено для Ізраїлю.

"24 лютого Росія розпочала повномасштабну війну з Україною. Гинуть люди, руйнується інфраструктура та важливі стратегічні об’єкти", - пишуть в СН та просять зупинити російських загарбників.

Петиція розміщена на європейському сайті Open Petition, свої підписи під нею можуть поставити громадяни з будь-якої країни світу.

Підписати петицію може кожен за наступним посиланням.