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Українці збирають підписи з проханням до НАТО закрити небо над Україною

Автор: Артем Горовенко

В Україні опублікували петицію до країн-членів НАТО з проханням закрити повітряний простір над Україною та ввести миротворчі війська НАТО до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegam-канал "Слуги народу".

Також Альянс просять надати допомогу Києву та підтримати український народ, як це було раніше зроблено для Ізраїлю.

"24 лютого Росія розпочала повномасштабну війну з Україною. Гинуть люди, руйнується інфраструктура та важливі стратегічні об’єкти", - пишуть в СН та просять зупинити російських загарбників.

Петиція розміщена на європейському сайті Open Petition, свої підписи під нею можуть поставити громадяни з будь-якої країни світу.

Підписати петицію може кожен за наступним посиланням.

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НАТОВторгнення Росії до України