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Українці зможуть повідомляти про зруйновані будівлі через "Київ Цифровий"

Фото: українці зможуть повідомляти про зруйновані будівлі через "Київ Цифровий" (телеграм типова Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У мобільному додатку "Київ Цифровий" тепер можна повідомити про пошкоджені і зруйновані в результаті війни будинки, школи, лікарні та інші об'єкти. Це можуть зробити як кияни, так і жителі інших регіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення заступника мера Києва Петра Оленича в Telegram.

Щоб дати свідчення:

  • Виберіть "Свідоцтво про руйнування"
  • Натисніть "Довести показання"
  • Заповніть форму

Також в додатку можна повідомити про особисті матеріальні втрати в результаті війни Росії проти України.

"Дані допоможуть проекту "Росія заплатити" оцінити збиток і сформувати позови проти агресора в міжнародні суди. Ворог за все заплатить, а ми обов'язково переможемо", - написав Оленич.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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