Українці розповіли про розподіл обов'язків в сім'ї

Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Жінки більше зайняті домашнім господарством, в той час як чоловіки більше заробляють

У більшості українських сімей приготуванням їжі, господарством і вихованням дітей частіше займається жінка, в той час як чоловік більше зайнятий на роботі. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

На думку опитаних, частіше в їх сім'ї (парі) жінка готує їжу (64%). Лише 28% зазначили, що ця роль в їх союзі поділена порівну.

Обов'язки по вихованню дітей і заняття господарськими справами також, на думку опитаних, покладені на жінок (52% і 43% відповідно).

У той же час щодо виховання дітей на відміну від господарських справ, опитані дещо частіше відзначали, що ця роль поділена в їх парі порівну.

Про наявність вільного часу відповіді розділилися наступним чином: щодо жінок такої думки 33%, чоловіків - 30%, обох статей - 28%.

Натомість головування в сім’ї (парі) дещо частіше покладається на чоловіків - такої думки дотримуються 39%, стосовно жінок так вважають 29%, і порівну розділяють цю роль також 29%.

Більше половини опитаних вважають, що в їхній сім’ї (парі) більше заробляє саме чоловік, 23% - такої думки про жінок, 17% - вважають, що обидва заробляють приблизно однаково.

Опитування було проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 21-25 лютого 2020 року серед 2000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,2%.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", абсолютна більшість українців згодні з твердженнями, що найважливіше завдання жінки - піклуватися про дім і сім'ю (83%) і те, що найважливіше завдання чоловіка - це заробляння грошей (75%).

Нагадаємо, за даними опитування компанії Research & Branding Group, проведеного у 2019 році, більшість українців (від 56% до 68%) вважають, що у сферах суспільного життя чоловіки і жінки мають рівні права для своєї самореалізації.