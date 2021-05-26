Українці проти продажу землі, референдум здатен вплинути на владу, - експерт

За його словами, для цього необхідне всенародне об’єднання: політичних сил, громадських організацій, ініціатив, фермерських асоціацій та молодіжних спілок.

Експер також зазначає, що минулого тижня відбулися дві визначальні події, які формуватимуть порядок денний на найближчий час в Україні - підписання президентом закону про зміни до Земельного кодексу, а також збори ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму проти продажу землі, які було організовано фермерськими й аграрними асоціаціями та профспілками за підтримки партії "Батьківщина".

"Всі можливі методи парламентської боротьби із земельною аферою вже вичерпані, й ми це бачили протягом останніх місяців в стінах Верховної ради. За скасовування великої земельної афери у сесійному залі воювала винятково "Батьківщина". Іншим політсилам та їхнім спонсорам дерибан української землі вигідний і бажаний", - додав експерт.

Політолог констатував - на Банковій не хочуть чути критичні зауваження щодо моделі земельного ринку, який запроваджують в Україні. А тому настає час продемонструвати готовність українців до реального народовладдя.

"Владі не вдалося змінити думку українців. Абсолютна більшість, 64%, проти запровадження ринку землі. Ще більше українців - 79% - проти продажу землі іноземцям. Хоча в законах зняті усі обмеження на володіння землі іноземцями, а іноземні банки прямо допущені до отримання землі через механізм застави", - додає політолог.

За його словами, влада прискорює проведення земельної реформи, попри те, що зростає й спротив цій ініціативі.

"Мені імпонує той факт, що "Батьківщина" підготувалася до старту референдуму технологічно. Майже в кожному населеному пункті створено ініціативні групи по збору необхідних трьох мільйонів підписів. Підписи досить швидко можна зібрати, враховуючи 77% підтримки громадянами ідеї проведення референдуму щодо продажу землі", - вважає він.

Однак, політолог передбачає, що майбутня кампанія з організації референдуму потребуватиме об’єднання всіх активних патріотичних сил та готовності до вуличних протестів як відповідь на протидію влади в проведенні волевиявлення.

"Сама кампанія проти відкриття ринку землі потребує тактичного союзу с різними протестними ініціативами (антитарифний рух, ФОПи, профспілки, страйкоми тощо). Без вуличної протестної активності референдум може не отримати бажаного ефекту. Про порушення права на землю, про несправедливість та свавілля влади мають взнати в кожному селі. Справа референдуму має стати особистою справою кожного українця", - резюмував Кулик.