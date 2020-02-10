Українці приєдналися до американських ІТ розробників аерокосмічної сфери

Інженери Progresstechgroup приступили до розробки IT-забезпечення для аерокосмічної сфери. Про це в компанії повідомили на своїй сторінці в Facebook, передає РБК-Україна.

“Професійні якості українських програмістів з використанням сучасних технологій в області проектного менеджменту, помножені на накопичені знання “Прогрестех-Україна“, дозволили отримати перший портфель компанії IT замовлень, а також статус офіційного постачальника інженерних послуг найбільшого гравця аеронавігаційного сектора“, - заявили в компанії

Раніше фахівці Progresstechgroup реалізувала ряд демонстраційних проектів по створенню затребуваних у галузі програмних продуктів і приложений.

Крім того, за інформацією компанії, першим проектом в аерокосмічній сфері стало прототипування інтерфейсів технічної та архітектурної валідації, а також розробка human-in-the-loop системи оцінювання.

Як писало раніше РБК-Україна, команда українських інженерів Progresstechgroup взяла участь у проектуванні літаків нового сімейства Boeing.

Повідомлялося, що група компаній зі штаб-квартирою в Х'юстоні (США) працює на світовому ринку інжинірингових послуг з 1991 року. До її складу входять український партнер Boeing "Прогрестех Україна", "Тукана Інжиніринг Україна", бере участь у створенні літаків Гольфстрім на замовлення Spirit, а також Соирі Inc, що розробляє програмне забезпечення в області моделювання сипучих матеріалів, яка працює за контрактами з різними організаціями США, від NASA до фармацевтичних компаній.