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Українці "постаріли" на 15 років: що це означає і в чому причина

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Україна, П'ятниця 10 червня 2022 16:26
Українці "постаріли" на 15 років: що це означає і в чому причина Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)
Автор: Євгеній Прокопенко

Всі люди, які в Україні переживають наслідки війни, постарішали на 10-15 років. Тому що хвороби, які нас наздоганяли, наприклад, в 60, тепер будуть наздоганяти в 45-50.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка в інтерв'ю Українській правді.

"Війна і так уже має негативний вплив на нас з вами. Навіть за тими підрахунками, які ми проводимо, сьогодні потенційно всі люди, які в Україні переживають наслідки війни, постарішали на 10-15 років. "Постарішали" - це умовно, тому що хвороби, які нас наздоганяли, наприклад, в 60, тепер будуть наздоганяти в 45-50, зокрема через психологічні зміни в нашому організмі", - сказав Ляшко.

Він додав, що інфаркти, інсульти, особливо зараз, особливо на територіях, де є обмеження по інфраструктурі, це опосередковані втрати, які призведуть до високої летальності в Україні через повномасштабне вторгнення Російської Федерації.

Сьогодні найбільша летальність від серцево-судинних хвороб, на другому місці - онкологічні, оскільки немає можливості раннього скринінгу, говорить міністр.

За словами Ляшка, люди під час війни не звертаються для профілактичного огляду, а терплять до останнього, бояться навантажити систему, та й система орієнтована на інші пріоритети. Це призведе до того, що хвороби виявлятимуть на більш пізніх стадіях.

"А це означає довготриваліше та дороговартісніше лікування, і не завжди ефективне. Тому в мене прохання до всіх: якщо ви перебуваєте в безпечних регіонах і маєте проблеми зі здоров’ям або ви вже давно не були в сімейного лікаря, спробуйте записатися і проконсультуватися, оскільки українці повинні жити довго і бути здоровими", - сказав Віктор Ляшко.

Нагадаємо, Британія надала Україні можливість безкоштовно імплементувати у систему додаток GoodSAM. Це дозволить медикам отримувати геолокацію пацієнтів та підтримувати з ними відеозв'язок.

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