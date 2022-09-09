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Українці за останній місяць менше витрачали на їжу та паливо, більше - на побутову техніку

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Україна, П'ятниця 09 вересня 2022 13:28
Українці за останній місяць менше витрачали на їжу та паливо, більше - на побутову техніку Фото: половину грошей українці витрачають на їжу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Оплати покупок банківськими картками в мережі POS-терміналів ПриватБанку у серпні 2022 року в порівнянні з липнем зросли на 5,5%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПриватБанку.

За даними прес-служби, у серпні українці менше витрачали на харчі - в порівнянні з липнем обсяги оплат картками в продуктових магазинах впав на 4%. Втім, частка витрат на їжу в загальних карткових витратах складає понад 45%.

Майже на 10% зменшилися обсяги безготівкових витрат на пальне. На 4% зменшилися витрати українців на купівлю електроніки та побутової техніки.

Разом з тим витрати на ліки та медичні товари у серпні зросли на 4%, також українці на 3% більше витрачали на промислові товари, одяг та взуття, та на 2,3% більше - на кафе і ресторани.

Як повідомляло РБК-Україна, у липні український споживчий ринок майже повністю оговтався від падіння перших місяців війни.

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