Українці не потраплять на матч збірної України в Казахстані: названо причину

Українські вболівальники не матимуть змогу спостерігати наживо за матчем збірної проти Казахстану, який відбудеться 1 вересня 2021 року. УЄФА скасувала квоту виїзних фанатів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Української асоціації футболу.
Матч проти Казахстану, в рамках кваліфікаційного турніру Чемпіонату світу-2022 відбудеться 1 вересня о 17:00 за київським часом.
Відповідно до рішення УЄФА стосовно скасування квоти 5% квитків, українські фанати не матимуть змогу потрапити на матч збірної. Це стосуватиметься усіх вересневих матчів щодо відбору ЧС-2022 й товариських зустрічей національних збірних.
Відзначимо, що вищезгадане рішення пов’язане зі спалахами коронавірусу на території Європи та великою кількість матчів, які заплановано зіграти найближчим часом в рамках кваліфікації.