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Українці оцінили успішність влади у боротьбі з економічною кризою

Новини » Фінансова криза 2020     20.05.2020 - 11:40
Українці оцінили успішність влади у боротьбі з економічною кризою
Фото: акція протесту (Віталій Носач, РБК-Україна)

Громадяни незадоволені діями влади

У середині травня 23% українців думають, що влада успішна у справі запобігання можливих економічних труднощів в Україні, пов'язаних з епідемією коронавірусу. Водночас, 62% опитаних думають, що влада неуспішна.

Про це свідчать дані опитування КМІС.

За даними опитування, 16% українців думають, що влада успішно впоралась с забезпеченням лікарень достатньою кількістю тестів на коронавірус, 60% вважають, що влада була в цьому неуспішною.

Крім того, 19% респондентів сказали, що влада успішно впоралась с забезпеченням медиків України засобами індивідуального захисту; 61% учасників дослідження вважають, влада не впоралась з цим завданням.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування з 14 по 17 травня 2020 року методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. В ході опитування проведено 2000 інтерв’ю. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників, близьких до 50%, 2,1% - для показників, близьких до 25%, 1,4% - для показників, близьких до 10%.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, у середині травня половина (51%) опитаних вважають, що влада успішна в протидії епідемії коронавірусу, 41% - притримуються думки, що неуспішна.

Відзначимо, за даними опитування КМІС, у середині травня 57% українців більше побоюються економічних наслідків від введення карантинних обмежень, ніж епідемії коронавірусу (в квітні - 54%). Водночас 16% більше побоюються епідемії коронавірусу в Україні (у квітні у 26%).

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, у середині травня половина (51%) опитаних вважають, що влада успішна в протидії епідемії коронавірусу, 41% - притримуються думки, що неуспішна.

Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України кризисКабінет Міністрів Україниопрос
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