Українці оцінили ситуацію в охороні здоров'я

Фото: лікарня (Віталій Носач, РБК-Україна)

Поліпшення ситуації помітили близько 10% респондентів

Наприкінці квітня 43% опитаних українців заявили, що якість державних медичних послуг за останні 6 місяців залишилося на такому ж рівні, 33% вважають, що вона швидше погіршилася, 11% - швидше покращилася. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

При цьому в динаміці зменшилося число тих, хто давав позитивні оцінки якості медичних послуг за півроку.

Серед керівників медичної галузі головному санітарному лікарю України Віктору Ляшку довіряють 41%, не довіряють 31% (19% не знають такого). Чинному міністру охорони здоров'я Максиму Степанову довіряють - 25%, не довіряють - 26% (38% не знають такого).

Якщо говорити про екс-керівників Міністерства охорони здоров'я, то на сьогодні Уляні Супрун довіряють 19%, не довіряють - 63% (не знають - 13%), Іллі Ємцю довіряють - 16%, не довіряють - 33% (не знають - 41%), Зоряні Скалецькій довіряють 13%, не довіряють - 39% (не знають такої - 41%).

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" у 24-25 квітня 2020 рік серед 1200 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,8%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи Рейтинг, в кінці квітня 43% опитаних українців вважають, що ситуація з коронавірусом в країні погіршується, 33% - що не змінюється і тільки 15% вважають, що вона покращується.

Відзначимо, Рада директорів Всесвітнього банку затвердив додаткове фінансування для України в розмірі 135 млн доларів для проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей". Кошти виділяються з метою розширення заходів реагування на пандемію COVID-19, які вводяться в секторі охорони здоров'я в Україні.