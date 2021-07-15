Як українці називали своїх дітей у 2021 році: перелік популярних та рідкісних імен
У Міністерстві юстиції назвали найбільш популярні та оригінальні імена, яким називали українці своїх дітей у 2021 році. Так, дівчат найчастіше називали Анна та Софія, а хлопчиків - Артем і Олександр.
За інформацією відомства, за останні півроку найпопулярнішими іменами, якими українці називали своїх новонароджених дітей, стали:
- серед дівчаток: Анна, Софія, Марія, Вікторія, Дар’я, Вероніка, Поліна;
- серед хлопчиків: Артем, Олександр, Максим, Богдан, Назар, Дмитро.
Нерідко українці вдавалися до використання оригінальних імен. Так, серед трендових рідкісних імен 2021 року є:
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для хлопчиків: Ахілес, Ізмаїл, Принц, Одисей, Тамерлан, Осман, Соломон, Еней, Царь, Мойсей, Рожден, Варфоломій, Куонг Кионг, Сулейман, Ксенофонт, Златослав.
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для дівчаток: Октавія, Феліція, Меліса, Божена, Весняна, Камільєна, Кассандра, Мальвіна, Санта, Квітослава, Сапфіра, Тіша, Юнона, Афіна, Есмеральда, Мадонна, Жасмін, Іскра, Златослава, Квітка, Імпєрія, Росінка, Флорентіна, Герда, Мелодісон, Іллінка, Аврора.