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Українці назвали відповідальних за їх власний добробут

Київ, Четвер 27 серпня 2020 14:29
Українці назвали відповідальних за їх власний добробут
Фото: гроші (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Більшість громадян схильні апелювати до "держави"

Тільки 3,1% українців вважають, що за свій добробут відповідальні виключно вони. Ще 10,1% заявили, що за власний добробут відповідальні переважно вони.

Такі дані містяться у випуску "Самооцінка домогосподарствами рівня своїх доходів у 2019 році" Держстату.

Дані отримані Державною службою статистики в ході вибіркового обстеження умов життя домогосподарств.

Водночас 7,6% респондентів заявили, що за їх добробут відповідає повністю держава, а 15,6% - переважно держава.

Найбільше українців (63,8%) вважають, що за їх добробут має відповідати як держава, так і вони самі.

Українці назвали відповідальних за їх власний добробут

Нагадаємо, за даними Держстату, дві третини українців (65,3%) вважали себе бідними. Ще третина українців (33,6%) відносили себе до бідних, але і не до представників середнього класу. Середнім класом вважають себе 1,1% громадян.

Відзначимо, за даними опитування компанії Research & Branding Group, у вересні 2019 року середній рівень зарплати, який задовольнив би фінансові потреби працюючих, становив 19275 грн.

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