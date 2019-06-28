ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Українці назвали головний сенс Конституції

Новини » Політика    28.06.2019 - 12:00
Українці назвали головний сенс Конституції
Фото: Конституція (УНІАН)

Конституція закріплює права людини

Більшість українців (57,6%) розглядають Конституцію як засіб закріплення прав та свобод людини, і водночас 17,3% опитаних вважають, що вона має встановлювати обов’язки для громадянина. Про це свідчать дані опитування, проведеного фондом Демократичні ініціативи та Центром Разумкова.

Порівняно з 2015 роком кількість респондентів, які розглядають Конституцію як гарантію прав, суттєво знизилася: тоді так вважали 69,8% громадян.

Українці назвали головний сенс Конституціїdif.org.ua

У червні 2019 року більшість опитаних (59,8%) впевнені, що порушення Конституції є неприпустимим за будь-яких умов і лише 10,9% допускають, що орган влади може порушити Конституцію, якщо це сприяє швидшому ухваленню рішень, які принесуть користь суспільству.

Водночас, якщо порівняти з 2015 роком, то істотно зріс - з 11,0% до 18,5% - відсоток тих, хто вважає, що орган влади може порушити Конституцію, якщо, на його думку, певне положення Конституції не відповідає інтересам суспільства.

Відповідно зменшилася (з 73,5%) кількість тих, хто проти порушення Конституції за будь-яких умов.

Українці назвали головний сенс Конституціїdif.org.ua

Опитування було проведене Фондом "Демократичні ініціативи" і Центром Разумкова з 13 по 20 червня 2019 року серед 2017 респондентів для проекту Центру політико-правових реформ. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Для порівняння наводяться результати опитування, проведеного фондом "Демократичні ініціативи" та Київським міжнародним інститутом соціології з 15 по 25 грудня 2015 року.

Нагадаємо, за даними опитування, проведеного фондом Демократичні ініціативи та Центром Разумкова, майже половина громадян України (47%) взагалі не читали текст Конституції. Майже половина опитаних (46%) знає, що, згідно Конституції, носієм суверенітету і джерелом влади в країні є народ України, тоді як 34% вважає, що таким суб'єктом є президент.

Україна відзначає День Конституції Ще один рейтинг підтвердив прохід п'яти партій до Ради
Новини України Конституцияопрос
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся