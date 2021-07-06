Українці не можуть в’їхати до більшості країн ЄС через бездіяльність уряду, - Рудик

"Світ ще довго буде оговтуватися від ковіду. Але для того, щоб ми змогли повернутися до активного використання безвізу з ЄС, нам потрібно значно пришвидшити темпи вакцинування. Так, ми маємо п’ятий тиждень поспіль рекорд з вакцинації, проте якщо подивитися на загальні цифри, наразі вакциновано лише 2% від всього населення, або 850 тис. людей. Це найнижчий показник у Європі", - заявила Рудик.

За її словами, важливими проблемами наразі є відсутність довгострокових планів щодо вакцинації та провальна інформаційна кампанія серед населення.

"Ніякого планування в довгу, ніякого чіткого графіка у МОЗ немає. Це не дозволяє планувати розгортання кампанії вакцинації, бо знову може виникнути ситуація, як в травні, коли вакцинували в день 70 тисяч осіб, а як тільки вакцина почала закінчуватися, впали до 14-15 тисяч. Також потрібно працювати з людьми, щоб вони не боялися вакцинуватися. Потрібні просвітницькі кампанії та нетрадиційні методи популяризації вакцин", - додала Рудик.

Вона також нагадала, що з 1 липня у ЄС введено європейський ковідний паспорт. Водночас українські паспорти лише у розробці.

"Причина у тому, що уряд тривалий час нічого не робив, щоб скоординувати з європейцями зусилля з запуску такого ковід-сертифікату. І це вже не кажучи, що далеко не всі вакцини, якими щеплюють в Україні, визнані Європейським союзом", - резюмувала вона.