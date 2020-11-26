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Українці можуть самі замовляти мобільну бригаду для тестування на COVID-19

Київ, Четвер 26 листопада 2020 10:11
Українці можуть самі замовляти мобільну бригаду для тестування на COVID-19
Фото: ПЛР-тестування (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

В Україні з сьогоднішнього дня, 26 листопада, ввели новий метод виклику мобільної бригади для хворих COVID-19. Тепер громадяни через контакт-центр самостійно можуть замовити бригаду для проведення тестування.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Замовити бригаду можна за номером єдиного контакт-центру Моз - 0800602019.

"Якщо у вас є симптоми коронавирусной хвороби, але вам з якоїсь причини не викликали мобільну бригаду, або ви не можете додзвонитися до свого сімейного лікаря, вам необхідно дзвонити на цей контакт-центр та викликати мобільну бригаду. Вона приїде і забере у вас мазок, щоб зробити тест - підтвердити або спростувати COVID-19", - повідомив Степанов.

Також міністр додав, що у зв'язку з цим не буде змінюватися алгоритм виклику "швидкої".

"Мобільна бригада - це група медпрацівників, яка приїжджає проводити тест. А "швидка" - це зовсім інше. Тут нічого не змінилося", - уточнив він.

Раніше РБК-Україна писало, що Минцифра готує нові цифрові інструменти у боротьбі з коронавірусом в Україні разом з Моз. Наприклад, вводять електронний рецепт.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу підтвердили 15 331 новий випадок коронавіруса.

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