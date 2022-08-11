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Українці можуть платити за газ менше: як отримати знижку від "Нафтогазу"

Фото: "Нафтогаз" пропонує клієнтам знижку за своєчасну сплату платіжок (vl.104.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Клієнти "Нафтогаз України" можуть отримати знижку на блакитне паливо. Її нараховують за своєчасну сплату рахунку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу компанії.

Українці можуть отримати знижку у розмірі 1%, якщо сплатять платіжку до 15 серпня. Її потрібно використати наступного місяця.

"Для цього потрібно оплатити рахунок в особистому кабінеті на my.gas.ua або в чатботі GASUA до 15 серпня", - йдеться у повідомленні.

Крім того, компанія нагадала, що клієнти можуть сплачувати наперед, кошти у такому випадку залишаються на особистому рахунку. Вони будуть списані у наступних періодах. Проте показання лічильника потрібно передавати щомісяця, навіть при переплаті.

Також Нафтогаз зазначив, що Ощадбанк перераховує кошти комунальним підприємствам із 18 до 25 числа щомісяця. У разі виникнення питань про нарахування пільг чи субсидій потрібно звернутися до свого управління соціального захисту.

Нагадаємо, що постачальники опублікували ціни на газ у серпні. "Нафтогаз України" встановив тариф на рівні 7,96 гривень.

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