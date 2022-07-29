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Українці мають перевагу на фронті біля Херсону, - Пентагон

Фото: біля Херсону на фронті українці мають перевагу (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

В США переконані, що наразі Україна має перевагу над ворогом на південному фронті біля Херсону.

Про це заявив неназваний чиновник Пентагону у розмові з представниками ЗМІ, повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента Кейтлін Дорнбос.

"Українці досягають переваги навколо Херсона - це не великі успіхи, але вони є. Зараз Росія шукає способи, як посилити свої позиції на цьому напрямку", - цитує кореспондент чиновника оборонного відомства.

Разом з тим у Пентагонні вважають, що Україна досягла такого рівня оборони, який дозволяє тримати армію РФ у глухому куті.

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