Українці дали оцінку новорічному привітанню Зеленського

Більшість українців (70%) дивилися новорічне привітання президента Володимира Зеленського. З них 43% оцінили його позитивно, 35% - нейтрально, 21% - негативно.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

За даними опитування, серед тих, хто підтримує партію "Слуга народу", звернення Зеленського дивилися 84% опитаних. Серед них позитивно оцінили відеоролик 77%.

Водночас серед тих, хто голосує за партію "Європейська солідарність" подивилися 58% респондентів, позитивна оцінка - 20%.

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 2-4 січня 2021 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій Метод опитування: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.

Нагадаємо, у цьому році президент України Володимир Зеленський записав новорічне звернення, використавши у відеоролику групу дітей.

Відзначимо, за даними опитування групи "Рейтинг", якби президентські вибори відбулися на початку січня 2021 року, найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський. Чинного президента підтримали б 26,2% тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором.