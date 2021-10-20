Що українці найчастіше купують на Чорну п'ятницю (інфографіка)

В мережі торговельних центрів Епіцентр очікують значного зростання продажів на цьогорічний Black Friday.

Чорна п’ятниця, або всесвітній день розпродажів, який традиційно проходить в останню п’ятницю осені, цього року припадає на 26 листопада.

Велику увагу міжнародному святу шопоголіків приділяє і одна з найбільших роздрібних мереж в Україні – Епіцентр, яка надає покупцям знижки до -90% на великий асортимент товарів з різних категорій. При цьому Епіцентр планує запустити святкові розпродажі заздалегідь, щоб якомога більша кількість клієнтів встигла скористатися максимально великими знижками.

За аналітичними даними компанії, в цей період українці витрачають найбільше коштів на придбання таких категорій товарів як велика побутова техніка, телевізори та аудіосистеми, керамічна плитка, ламінат і паркет, посуд. До топ-10 найпопулярніших серед споживачів категорій на Чорну п’ятницю також відносяться дрібна побутова техніка, побутова хімія та гігієна, лако-фарбова продукція, декоративне освітлення і товари для свят.

Цікаво, що поведінка українців в онлайні дещо відрізняється під шопінгу у фізичних магазинах. За інформацією інтернет-майданчику epicentrk.uа, на Black Friday українці найчастіше купують в онлайні техніку та електроніку, товари для дому (особливо посуд), одяг та взуття, побутову хімію і автотовари. Значний інтерес споживачів у період святкового розпродажу також викликають товари для будівництва та ремонту, сантехніка, меблі, інструменти та освітлення.

Загалом, в 2021 році Епіцентр планує запустити масштабні розпродажі майже на всі категорії товарів. У тому числі на найбільш популярні серед споживачів електроніку, смартфони та ноутбуки, смарт-годинники і планшети, а також меблі, садові інструменти, автотовари, побутову хімію, дитячі товари, спортивний інвентар.

За рахунок великих знижок компанія розраховує не лише підвищити лояльність клієнтів, але й власний товарообіг. Адже продажі окремих товарних груп в період Чорної п’ятниці можуть зростати в 2-3 рази.

Більш детально з умовами акції на Black Friday 2021 можна буде ознайомитися на сторінці https://epicentrk.ua/ua/actions/chernaya-pyatnitsa.html. При цьому в компанії відзначають, що Чорною п’ятницею акційні пропозиції в Епіцентрі не закінчаться, адже слідом за нею настає улюблена акція українців “Чесна вигода”.