Як українці відпочиватимуть в Туреччині влітку 2019

Курорти Туреччини втрачають своєї актуальності для українських туристів. Короткі і прямі перельоти, знамените харчування по системі «все включено», достаток пам'яток, великий вибір готелів на будь-який смак і бюджет. Це - далеко не повний список причин, за якими віддають перевагу Туреччині. Попит на відпочинок в турецьких регіонах в 2019 році ще більш високий, ніж у попередньому літньому сезоні. Доказом тому стали тури в Туреччину від ТУИ Україна, які активно купувалися ще в період раннього бронювання, задовго до настання літа.

Зручні вильоти до Туреччини з 6 міст України

Географія вильотів дозволяє багатьом українцям літати з аеропортів, які знаходяться ближче:

З Києва від туроператора TUI можна полетіти в такі регіони як: Аланья, Анталья, Белек, Бодрум, Даламан, Кемер, Мармарис, Сіде, Стамбул і Фетхіє.

Із Запоріжжя та Одеси є прямі перельоти до Аланії, Анталью, Белек, Кемер, Сіде, Стамбул.

З Харкова і Львова літають літаки до Аланії, Анталії, Белека, Даламан, Кемера, Мармаріса, Сіде, Стамбула і Фетхіє.

Навіть з Чернівців можна полетіти в Аланії, Анталью, Белек, Кемер і Сіде.

Туроператор також подбав про зручний розклад рейсів і співпрацює з найнадійнішими авіаперевізниками на ринку.

Більше 200 готелів для туристів з різними побажаннями та бюджетом

Цього року тижневий відпочинок за двох в Туреччині стартує від 800 € і вище. Багато що залежить від рівня обраного готелю. На сайті туроператора TUI Ukraine представлені готелі концепції TUI, серед яких:

DAY & NIGHT - молодіжний відпочинок;

Міні Тукан - ідеальні умови для самих маленьких туристів;

FUN & SUN - враховані інтереси і дорослих, і дітей;

MAGIC LIFE - сімейні готелі;

SENSIMAR - тільки для дорослих;

BLUE - для активних, спортивних і вимогливих туристів.

Є також пропозиції з кращим тарифом, ексклюзивні готелі і багато інших варіантів, з яких легко вибрати оптимальний. Цікавий факт: найбільшою популярністю користуються готелі сімейного типу. Турботливі батьки завчасно планують відпустку і віддають перевагу місцям, де створені всі умови для якісного відпочинку дорослих і захоплюючої подорожі дітей.

Як розважатися в Туреччині

Представники Туреччини стурбовані тим, що українські туристи, приїжджаючи на відпочинок, рідко виходять за межі території готелю. З одного боку, це говорить про високий рівень розвитку готельної бази та гідному сервісі, харчуванні, анімації і це добре. З іншого, виходить, що туристи не знайомляться з країною, як того хотіли б місцеві. Самі ж туристи, вибираючи турецькі курорти, вважають за краще розвинену інфраструктуру готелю і достаток розваг на його території, щоб зайвий раз не вибиратися куди-небудь. Екскурсійні програми переважно цікаві молоді: закоханим, компаніям друзів. У той час як сім'ї з дітьми знаходять розваги, не виходячи за територію, і такий підхід економить сімейний бюджет.

Статистика свідчить про те, що влітку 2019 українці будуть летіти з найближчих аеропортів, відпочивати в якісних готелях за доступною вартості. І якщо ви ще не встигли організувати відпустку - поспішайте, туроператору TUI Ukraine є, що запропонувати. Телефонуйте за номером 044 299 77 88 або пишіть на online@tui.ua і вам організовують ідеальне літо по-турецьки.