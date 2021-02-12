Українці найбільше у світі невдоволені рішеннями влади у боротьбі з коронакризою

За даними опитування в цілому у світі невдоволені діями влади 42%, задоволені - 54%.

Три попередні хвилі опитувань показали, що схвалення національних урядів у зв'язку з кризою COVID-19 залишалося незмінно високим протягом всього 2020 року. Проте в кінці року початковий приріст довіри до національного уряду поступово вичерпався, а тепер схвалення дій урядів у боротьбі з пандемією трохи послаблюється.

Наприкінці 2020 року понад дві третини жителів Боснії і Герцеговині, США, Іспанії, Великій Британії повідомляють про незадоволення своїм урядом.

Люди в Азії загалом були задоволені діями своїх урядів щодо коронавірусу (внаслідок чого в східних регіонах континенту спостерігається дещо вищий рівень задоволеності), якщо порівняти з іншими частинами земної кулі. Абсолютна більшість респондентів у В'єтнамі заявляє про те, що вони задоволені своїм урядом під час пандемії. Значна більшість у Республіці Корея, Азербайджані та Малайзії також вважають, що їхні уряди добре управляються з ситуацією.

Під час дослідження Gallup International було опитано 44 796 осіб у 47 країнах світу. У кожній країні протягом жовтня-грудня 2020 року було проведено співбесіду з представницькою вибіркою з приблизно 1000 чоловіків та жінок, або особистим шляхом, по телефону або через Інтернет. Похибка опитування становить від + 3-5% на рівні 95% довіри.