Українці з 11 червня зможуть їздити в Угорщину зі свідоцтвом про вакцинацію

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна та Угорщина взаємно визнали свідоцтва про вакцинацію. Це значить, що вакциновані українці зможуть подорожувати до Угорщини.
Про це міністр написав у Twitter.
Як наголосив Кулеба, Угорщина стала першою країною, яка визнала українське свідоцтво про вакцинацію. Вже відзавтра кордони Угорщини відкриються для вакцинованих українців.
"Офіційно: Україна і Угорщина взаємно визнали свідоцтва про вакцинацію. З 11 червня можна подорожувати з вітчизняними свідоцтвами про повну вакцинацію. Перша країна ЄС, з якою втілили таке рішення", - оголосив він.
У коментарі РБК-Україна у міністерстві уточнили, що мова йде про міжнародний сертифікат вакцинації. Нещодавно у Міністерстві охорони здоров'я заявляли, що українці також мають змогу отримати такий документ.
Нагадаємо, отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію можуть українці, які отримали обидві дози вакцини від коронавірусу. Щоб отримати цей документ, потрібно звернутися до свого сімейного лікаря.
Крім того, у МОЗ пояснювали, чим міжнародне свідоцтво вакцинації відрізняється від COVID-сертифікату.
Додамо, окрім Угорщини, переговори про визнання свідоцтв про вакцинацію ведуться з Молдовою, Туреччиною та Грузією.