Українців чекає невелике похолодання: прогноз погоди на сьогодні

Невелике похолодання прийде в Україну вже сьогодні, 16 червня. У більшості регіонів буде сухо, проте на сході очікуються короткочасні дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні вдень дощі пройдуть у Харківській, Луганській та Донецькій областях. На решті території сухо, можлива мінлива хмарність. Вітер переважно північно-західний зі швидкістю до 5-10 м/с.
При цьому у всіх областях прогнозується спад температур на 3-5 градусів.
Температура повітря складатиме:
Сьогодні в столиці та області без опадів. Небо час від часу буде затягувати хмарами. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Вночі стовпчики термометрів покажуть +9 +13, а вдень +23 +26 градусів.
Нагадаємо раніше синоптики розповіли про те, яку погоду варто очікувати у червні.
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