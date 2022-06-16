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Українців чекає невелике похолодання: прогноз погоди на сьогодні

Фото: сьогодні в Україні очікується невеликий спад температур (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Невелике похолодання прийде в Україну вже сьогодні, 16 червня. У більшості регіонів буде сухо, проте на сході очікуються короткочасні дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні вдень дощі пройдуть у Харківській, Луганській та Донецькій областях. На решті території сухо, можлива мінлива хмарність. Вітер переважно північно-західний зі швидкістю до 5-10 м/с.

При цьому у всіх областях прогнозується спад температур на 3-5 градусів.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +10 +12, вдень +22 +25 градусів;
  • на заході вночі +7 +10 градусів, а вдень +21 +24;
  • у східних областях вночі +12 +14, вдень +23 +25 градус;
  • на півдні країни вночі +12 +15 градусів, а вдень +24 +27;
  • у центральних областях вночі +11 +13, вдень +23 +26 градусів

Погода в Києві

Сьогодні в столиці та області без опадів. Небо час від часу буде затягувати хмарами. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Вночі стовпчики термометрів покажуть +9 +13, а вдень +23 +26 градусів.

Нагадаємо раніше синоптики розповіли про те, яку погоду варто очікувати у червні.

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