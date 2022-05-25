Українців, які вірять у краще майбутнє країни, стало більше в рази, - опитування

Відчутно зменшилася як число тих, хто вважає, що ситуація не буде змінюватися (з 38% до 13%), так і число тих, хто вважає, що ситуація буде погіршуватися (з 35% до 7%).

Помірно покращилися оцінки співвідношення досягнень і невдач України за час її незалежності. Якщо в кінці 2021 більше половини опитаних (53%) вважали, що починаючи з 1991 року і до сьогоднішнього дня переважали невдачі, то в травні 2022 року їх кількість зменшилася до 30%. Водночас, з 4% до 18% збільшилася кількість тих, хто зупинився на перевазі досягнень, а також з 34% до 44% зросла кількість тих, хто вважає, що невдачі і досягнення компенсували один одного.

Незважаючи на війну в країні, покращилися і оцінки умов життя для більшості населення України. Абсолютна більшість (59%) зараз вважають, що умови є задовільними (проти 34% в кінці 2021). Відчутно зменшилася і кількість тих, хто оцінює відповідні умови як загалом-то погані - з 53% до 28%.

У період війни значно покращилися оцінки ефективності української держави. Якщо в кінці 2021 року тільки 5% вважало, що центральні органи влади справлялися майже з усіма своїми обов'язками, то в травні 2022 року їх кількість зросла до 54%. Симетрично зменшилася група тих, хто вважає, що влада майже не справляються зі своїми обов'язками - з 44% до 4%. Кількість респондентів з проміжною оцінкою (частково) майже не змінилася.

Опитування проведено 18-19 травня 2022 року по всій Україні за винятком тимчасово окупованих Росією територій Криму і Донбасу. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,2%.