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Українців просять не розповідати у соцмережах "де бахкає"

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Україна, Вівторок 26 квітня 2022 08:49
Українців просять не розповідати у соцмережах "де бахкає" Фото: голова Сумській ОДА (ОВА) Дмитро Живицький (facebook.сom)
Автор: Наталія Гурковська

Голова Сумській ОДА (ОВА) Дмитро Живицький звернувся до українців з проханням не публікувати хід воєнних дій та прильотів у соцмережах. Особливо це стосується мешканців прикордонних населених пунктів, наприклад тієї ж Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну заяву очільника регіону.

"Якщо ви чуєте що "десь бахкає" - це не привід одразу писати у соцмережах про напрям і характер вибухів. Війна не ведеться онлайн, це і ваша, в тому числі, безпека! Коли біля вас "бахкає" - ви маєте йти в укриття чи безпечне місце", - наголосив він.

За його словами, перш за все треба дочекатись офіційної інформації від керівників регіонів чи ЗСУ.

"Якщо вже дуже хочеться - можна безкінечно довго і в подробицях обговорювати вибухи у сусідній росії. У їхніх адмінодиницях, що межують з Сумщиною, регулярно щось взривається і палає. Зовсім вже орки забули що треба дотримуватися правил з техніки безпеки. Самі ж і винні - то бичок з цигарки не затушать, то траву палять)", - саркастично порадив Живицький.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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