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Українців закликали під час свят викликати "швидку" тільки в екстрених випадках

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Україна, Четвер 30 грудня 2021 14:26
Українців закликали під час свят викликати "швидку" тільки в екстрених випадках Фото: українців просять під час свят викликати "швидку" тільки в екстрених випадках (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

У новорічні свята екстрена медична допомога працює в посиленому режимі, тому викликати лікарів необхідно тільки в разі загрози життю і здоров'ю. Це пов'язано з надмірною завантаженістю бригад швидкої допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну службу здоров'я в Facebook.

"І 31 грудня, і 1 січня, і в інші святкові дні лікарі екстреної роботи працюють і готові надавати медичну допомогу пацієнтам. У "швидкої" немає вихідних, вона рятує пацієнтів цілодобово", - йдеться в повідомленні відомства.

При цьому уточнюється, що проблеми зі здоров'ям у людей трапляються незалежно від дат в календарі.

"Часто екстрена медична допомога в новорічну ніч працює в посиленому режимі, залучаючи максимальну кількість бригад, якщо центр екстреної допомоги має таку можливість. Але нагадуємо, що в 103 слід дзвонити тоді, коли існує загроза життю і здоров'ю. Тому що поки медики витрачають час на нецільовий виклик, десь без допомоги може залишитися людина, яка дійсно терміново потребує її", - уточнюється в повідомленні.

Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я назвали симптоми коронавірусної хвороби при яких необхідно викликати швидку допомогу. Одними з них є тяжкість дихання і порушення свідомості.

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