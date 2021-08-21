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Українців попереджають про заборону польотів на час святкування Дня незалежності: карта

Автор: Инна Собора

Над Україною діє заборона польотів на час проведення репетицій та святкування Дня незалежності. Це стосується не усієї території країни, а деяких її регіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління державної охорони України.

"Шановні пілоти та власники безпілотних літальних апаратів! Нагадуємо про заборону польотів на час проведення репетицій, а особливо під час святкування 30-ї річниці Незалежності України!", - йдеться в повідомленні.

У цей час буде здійснюватися моніторинг повітряного простору з використанням засобів радіоелектронної боротьби (придушення).

"Будьте відповідальними не наражайте свою техніку, себе та оточуючих на небезпеку", - наголошують в УДО.

Фото: карта зони заборон та обмежень використання повітряного простору (скріншот з сайту avia.gov.ua)

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День незалежності України