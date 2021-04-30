Українців попередили про можливі проблеми в роботі "Дії" через технічний збій

Про це повідомляє прес-служба Міністерства цифрової трансформації України у Facebook .

"Увага: Сьогодні вранці стався технічний збій хостинг-провайдера DeNovo на платформі G-Cloud. Програмний збій стався в технологічному стеку віртуалізації. Через це зараз можуть бути технічні проблеми у роботі Дії", - йдеться в повідомленні.

Наразі здійснюються аварійно-відновлювальні роботи.

"Спеціалісти компанії мобілізували усі ресурси для усунення першопричини проблеми. Та докладають максимум зусиль, щоб ви якомога швидше могли скористатися Дією. За останній час вдалося відновити доступність управляючого компонента NSX Manager и тривають роботи по відновленню функціональності контролерів NSX", - заявили в прес-службі.

В міністерстві сподіваються, що відновити роботу провайдера вдасться протягом 2 годин.