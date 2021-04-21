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Українців попередили про сильні заморозки наприкінці тижня

Автор: Андрій Василюк

В Україні 24-27 квітня очікуються нічні заморозки. Похолодання прогнозують по майже всій території України, окрім південних регіонів.

Про це з посиланням на дані УкрГідрометцентру повідомляє прес-служба ДСНС України у Telegram.

Зазначається, що вночі 24 квітня у західних та північних областях, а також вночі 25-27 квітня в усіх регіонах, окрім півдня, очікуються сильні заморозки у повітрі 0-3° (II рівень небезпечності, помаранчевий). У південних, 24 квітня, й у центральних областях можуть бути заморозки на поверхні ґрунту 0-5° (I рівень небезпечності, жовтий).

На Київщині вночі 24-27 квітня очікуються сильні заморозки у повітрі 0-3° (II рівень небезпечності, помаранчевий).

Нагадаємо, погода в Україні цього тижня буде прохолодною. Синоптики попередили, що дощами та зливами буде заливати практично всі області країни.

Також синоптик Наталка Діденко спрогнозувала, що сьогодні дощі будуть йти з перервами, тому на прояснення можна розраховувати.

Вона попередила українців про похолодання, яке розпочнеться у п'ятницю, 23 квітня.

"З п'ятниці в Україну почне заходити похолодання, спочатку на Захід і Північ. А на Вербну неділю в західних областях місцями можливий мокрий сніг", - сказала Діденко.

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