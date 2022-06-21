ru ua
Вт, 21 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Українців попередили про ризик провокацій окупантів 22 червня

Новость на русском →
Київ, Вівторок 21 червня 2022 14:43
Українців попередили про ризик провокацій окупантів 22 червня Фото: окупанти можуть влаштувати провокації 22 червня (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У середу, 22 червня, в Україні відзначається День скорботи і пам'яті жертв німецько-радянської війни. У зв'язку з цим завтра можливі провокації з боку окупантів під час пам'ятних заходів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Центру протидії дезінформації в Telegram.

"22 червня в різних регіонах України традиційно проходять десятки заходів з метою всенародного вшанування пам'яті синів і дочок українського народу, полеглих під час Другої світової війни. У зв'язку з цим існує висока ймовірність провокацій з боку окупаційних військ Росії з можливими ракетними обстрілами", - йдеться в повідомленні.

У ЦПД закликали:

  • утримуватися від перебування в місцях масового скупчення населення;
  • у разі оголошення повітряної тривоги негайно слідувати в найближче бомбосховище або укриття;
  • у приміщеннях пам'ятати про правило двох стін і двох виходів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війська РФ Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Німеччина надасть Україні до сотні одиниць техніки: повний список озброєння
Німеччина надасть Україні до сотні одиниць техніки: повний список озброєння
DAILY
Ближче до світла. Як вивести економіку України з тіні в умовах війни
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ближче до світла. Як вивести економіку України з тіні в умовах війни