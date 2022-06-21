Українців попередили про ризик провокацій окупантів 22 червня

У середу, 22 червня, в Україні відзначається День скорботи і пам'яті жертв німецько-радянської війни. У зв'язку з цим завтра можливі провокації з боку окупантів під час пам'ятних заходів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Центру протидії дезінформації в Telegram.

"22 червня в різних регіонах України традиційно проходять десятки заходів з метою всенародного вшанування пам'яті синів і дочок українського народу, полеглих під час Другої світової війни. У зв'язку з цим існує висока ймовірність провокацій з боку окупаційних військ Росії з можливими ракетними обстрілами", - йдеться в повідомленні. У ЦПД закликали: утримуватися від перебування в місцях масового скупчення населення;

у разі оголошення повітряної тривоги негайно слідувати в найближче бомбосховище або укриття;

у приміщеннях пам'ятати про правило двох стін і двох виходів.